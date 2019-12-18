شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 1.1 مليون برميل إلى 446.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضها بـ2.5 مليون برميل.



وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع مخزون البنزين بـ2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 237.3 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات 1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بحوالي 4.7 مليون برميل.