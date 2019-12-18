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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع مع اقتراب حظر إندونيسيا لصادرات المعدن والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم معاودة مكاسبها في ظل ترقب دخول قرار حظر تصدير إندونيسيا لتصدير المعدن حيز التنفيذ الأمر الذي يعني نقص المعروض بالأسواق العالمية.
يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن إندونيسيا أكبر منتج للنيكل الخام على مستوى العالم، وبالتالي، فإن أي قرار بشأن هذا المعدن يؤثر بشكل كبير على الأسعار.
ومن المنتظر بداية من يناير/كانون الثاني فرض الحكومة الإندونيسية حظراً على تصدير النيكل الخام للخارج ولمدة عامين من أجل تعزيز الصناعات المحلية لا سيما صناعة الصلب المقاوم للصدأ حيث يستخدم النيكل بكثافة في إنتاجه.
وتلقى النيكل والمعادن الصناعية يوجه عام دعماً من إعلان الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التجاري النهائي مما يعزز الطلب على السلع ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 14174 دولار للطن ببعد إغلاق الجلسة الماضية عند 14083.5 دولار.
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