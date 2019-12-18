شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أركان العقارية" تُقر توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة أركان الكويت العقارية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية بقيمة 2 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019، بما نسبته 8% لكل سهم، وبواقع 8 فلس للسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، إلى أن التوزيعات ستكون للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ يوم الاستحقاق، على أن يتم التوزيع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد العمومية.

واعتمدت الجمعية العمومية الموافقة على تقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية، والحوكمة، إلى جانب حساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية المجمعة.

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ووافقت العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإجارة بواقع 53 ألف دينار، بالإضافة إلى استقطاع 10% للاحتياطي الإجباري بمبلغ 248.09 ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.380 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 349.7 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.3 مليون دينار خلال العام المالي المنتهي في 31 أكتوبر 2019، من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون دينار في 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 19%.