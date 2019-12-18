شكرا لقرائتكم خبر عن "ريدان" توقع اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري مع مؤسسة "جلال رحيم للمقاولات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن إبرام اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الامتياز التجاري مؤسسة جلال رحيم عبد الرحمن المغربي للمقاولات لمدة خمس سنوات في مدينة حفر الباطن مركز ستار بلازا على طريق الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار، وهي رسوم الامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وبإبرام هذه الاتفاقية يزداد توسع وانتشار سلسلة فروع شركة ريدان الغذائية في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2020.

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يُذكر أن ريدان وقعت، أمس الثلاثاء، اتفاقية منح أحقية الإمتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان"، وذلك لوكيل الإمتياز التجاري مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات لمدة خمس سنوات في مدينة ينبع الصناعية بالهيئة الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف التمويلية. وكذلك أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) – عقود الإيجار.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.