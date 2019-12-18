شكرا لقرائتكم خبر عن "البابطين" توقع مذكرة تفاهم ملزمة مع "ميتالوجلفا البرتغالية" للاستحواذ على تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا بخصوص استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا، إحدى الشركات التابعة في دولة فرنسا.

وقالت البابطين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن قيمة الاستحواذ قُدرت بقيمة 3 مليون يورو، علماً بأن مدة مذكرة التفاهم شهرين من تاريخ التوقيع.

واتفق الطرفان على إتمام إغلاق الصفقة خلال شهرين من تاريخ التوقيع بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات النظامية من كلا الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ميتالوجلفا هي الشريك بنسبة 40% في شركة البابطين ميتالوجلفا المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بالمملكة العربية السعودية ومالكي شركة البابطين ميتالوجلفا البرتغالية أعضاء في مجلس إدارة شركة البابطين ميتالوجلفا.

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وبحسب البيان، فإن مذكرة التفاهم مشروطة بموافقة الجهات النظامية بدولة فرنسا كما ستقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمراجعة المتطلبات النظامية بالمملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أنه بناء على ذلك سيتم التوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة البابطين فرنسا مع الشركة الأم بدءاًمن العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن البابطين حققت صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 25.7%.