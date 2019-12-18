«سي إن إن»: دبي عاصمة السياحة البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية: إن ميناء راشد في دبي هو بالفعل الأشهر في الشرق الأوسط، حيث اجتذب نحو 850 ألف زائر في موسم 2018-2019. وتهدف الإمارة هذا الشتاء لتخطي المليون زائر لدبي عبر الميناء.

وأوضحت الشبكة أن الإمارة تتخذ خطوات ضخمة لتطوير البنية التحتية للرحلات لجذب مشغلي السفن العملاقة، وسيشهد مشروع توسعة الميناء، مرسى جديداً مثبتاً بجانب أرصفة شحن جديدة ومناطق ترفيهية فاخرة.

وسيضم المشروع الذي تبلغ مساحته 186 هكتاراً، وبتكلفة 6.8 مليار دولار، اثنين من أكثر مرافئ الرحلات البحرية تطوراً في المنطقة. من المتوقع أن يمر نحو 250 ألف مسافر عبر الموقع في موسم افتتاحه 2020-2021.