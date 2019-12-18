شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات دولار تدفقات خارجة من هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك إنجلترا إن الاضطرابات في هونج كونج تسببت في خروج تدفقات رأسمالية بقيمة 5 مليارات دولار من المركز المالي الآسيوي منذ إبريل الماضي.
وقال بنك إنجلترا في تقريره عن الاستقرار المالي الصادر الاثنين، إن التدفقات والتي تعادل حوالي 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج، بدأت تتخارج منذ اندلاع الاحتجاجات حول مقترح مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين. وشهدت هونج كونج أشهرا عديدة من الاحتجاجات، وهو ما ألقى بظلاله على البلاد ودفعها لأول حالة ركود في عقد من الزمن.
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