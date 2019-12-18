«جلف كرافت»: الانتهاء من السوبر «ماجيستــي 120» مـــارس 2020

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أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، عن آخر المستجدات المتعلقة ببناء أحدث يخوتها السوبر «ماجيستي 120».

وكان الأسبوع الماضي قد شهد تركيب الجزء العلوي من اليخت السوبر، والذي يتكون من السطح الرئيسي والسطح المفتوح، على هيكل اليخت، لتصل بذلك إلى مرحلة مهمة ضمن هذا المشروع المرتقب. وبفضل أسلوب التنفيذ الذي تتبعه شركة «جلف كرافت» فإن الجدول الزمني للعمل سيكون أقصر وأكثر فعالية. وكان هيكل اليخت قد خرج من قالب التصنيع خلال الربع الأول من هذا العام، ليؤكد بذلك على التقدم السريع الذي وصلت إليه «جلف كرافت» في مرافقها الإنتاجية. ومن المقرر الانتهاء من بناء اليخت السوبر بحلول مارس 2020.

ويعد اليخت السوبر «ماجيستي 120» أول يخت يعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل ضمن فئة «ماجيستي»، وبغض النظر عن المحركات والمولدات، فليس هناك أي أنظمة هيدروليكية على متن اليخت. وبذلك، فإن «جلف كرافت» توفر أجواءً أكثر رفاهية بالإضافة إلى الاعتماد على عملية بناء بمستوى أعلى من الكفاءة تؤدي إلى منح المالك يختاً يحتاج للصيانة أقل من أي يخت آخر في فئته.