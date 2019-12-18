الاقتصاد

البلاديوم يتراجع من مستوى قياسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سعر معدن البلاديوم خلال تعاملات أمس، بعد أن تجاوز مستوى 2000 دولار لأول مرة في تاريخه.ويأتي تراجع المعدن بعد مكاسب قوية بلغت 57% منذ بداية العام الجاري دفعته لمستويات لم يشهدها من قبل، نتيجة لنقص المعروض العالمي، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على البلاديوم.
وتراجع سعر التسليم الفوري للبلاديوم 0.2% إلى 1974.31 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى مستوى 2000.35 دولار في وقت سابق من التعاملات.

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