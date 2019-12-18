شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه المصري يرتفع 11% مقابل الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الجنيه المصري الليلة الماضية بنحو 6 قروش مقابل الدولار الأمريكي ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11% منذ بداية 2019 مسجلاً أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشاً مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.

وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3% إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ليعادل 36% من الناتج الإجمالي في 2018-2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه المصري يرتفع 11% مقابل الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.