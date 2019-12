«دبي للمشاريع الناشئة» تستعرض فرص 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار جهودها لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في إمارة دبي، ومساعدتهم على النجاح في عالم الأعمال، استعرضت مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، توقعات وخططاً لتطوير بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في الإمارة، وذلك خلال أولى حلقات نقاش بيئة ريادة الأعمال في دبي بعنوان «مبادرات وأنشطة وفرص 2020» نظمتها مؤخراً في مقر غرفة دبي بديرة وبحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص والخبراء والعاملين في هذا المجال.

وشهدت حلقة النقاش مشاركة ممثلين من «ستارت أب بوت كامب Startupbootcamp» واقتصادية دبي و«مؤتمر ستيب» و«ليتس ورك Letswork» ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال ومجلس الأعمال السنغافوري ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، و«نوك Nook» و«ذا كووركينج The CoWorking» وإكسبو 2020 دبي، و«كونسلت أند كوتش فور كوز Consult and Coach for a Cause» وجيتكس، حيث استعرضوا توقعاتهم وخططهم للتعاون معاً، لتطوير بيئة ريادة الأعمال وتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الناشئة في هذا السوق.

وكشفت «دبي للمشاريع الناشئة» خلال الجلسة عن إنجازاتها لعام 2019، لتشمل تعاونها مع 10 شركاء من بيئة ريادة الأعمال في دبي، حيث نجحت في تقديم مختلف البرامج والمبادرات والأنشطة الخاصة بتطوير وتعزيز بيئة المشاريع الناشئة في المنطقة ولشريحة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في الإمارة.

كما اطلع المشاركون خلال الجلسة على أبرز الخدمات والمميزات المتاحة لأعضاء «دبي للمشاريع الناشئة»، إضافة إلى دور مكاتب غرفة دبي التمثيلية والمبادرات والأنشطة الأخرى لغرفة دبي، والتي تهدف إلى تمكين وتعزيز بيئة المشاريع الناشئة في دبي.

ومن بين المقترحات والتوصيات التي اتفق عليها المشاركون خلال الجلسة تشكيل تعاون جديد بين الشركات التي توفر مساحات عمل للمشاريع الناشئة وهيئات الترخيص، إضافة إلى توفير بيانات موثوقة ودقيقة عن الشركات الناشئة في دبي، والتي يمكن الاستفادة منها، واستخدامها من قبل رواد الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها.

وخلال كلمته الترحيبية، أشار ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن هذه الجلسة تدعم استراتيجية غرفة دبي الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في الإمارة، مؤكداً حرص الغرفة عبر مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة» على خلق بيئة محفزة لنمو المشاريع الناشئة وتطور دورها في المنظومة الاقتصادية للدولة، لافتاً كذلك حرص الغرفة للتعاون مع مختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص لإنشاء وتحديد فرص جديدة لتحفيز نمو بيئة المشاريع الناشئة في دبي.

وأضاف الغرير: «يسرنا أن نعلن أن مبادرة (دبي للمشاريع الناشئة) دعمت أكثر من 3,600 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في دولة الإمارات وخارجها خلال عام 2019، مع توقعاتنا بزيادة هذا العدد خلال العام الجاري، وذلك مع جهودنا للتعاون مع شتى المؤسسات الداعمة لبيئة المشاريع الناشئة في الإمارة، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال». وتعتبر «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها الغرفة خلال عام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.