الاقتصاد

ترامب يُشيد مجدداً بالمستويات القياسية للأسهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يُشيد مجدداً بالمستويات القياسية للأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بالمستويات القياسية التي تواصل سوق الأسهم في الولايات المتحدة تسجيلها. وكتب ترامب في تغريدة عبر «تويتر»، أن سوق الأسهم سجلت مستويات قياسية مرتفعة جديدة.

وأغلقت «وول ستريت» جلسة الاثنين عند مستويات تاريخية جديدة، بعد التفاؤل التجاري الذي يعزز شهية المستثمرين حيال الأصول الخطرة. وتابع: «لم أشعر أبداً بالملل من الاستمرار في إخباركم ذلك، ولن نشعر بالملل نهائياً من المكاسب». وكان الرئيس الأمريكي عدد من إنجازاته، في سلسلة تغريدات متتالية الاثنين، خلال فترة رئاسته الحالية، معتبراً إياها من أنجح الفترات في تاريخ الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يُشيد مجدداً بالمستويات القياسية للأسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا