شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يُشيد مجدداً بالمستويات القياسية للأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بالمستويات القياسية التي تواصل سوق الأسهم في الولايات المتحدة تسجيلها. وكتب ترامب في تغريدة عبر «تويتر»، أن سوق الأسهم سجلت مستويات قياسية مرتفعة جديدة.
وأغلقت «وول ستريت» جلسة الاثنين عند مستويات تاريخية جديدة، بعد التفاؤل التجاري الذي يعزز شهية المستثمرين حيال الأصول الخطرة. وتابع: «لم أشعر أبداً بالملل من الاستمرار في إخباركم ذلك، ولن نشعر بالملل نهائياً من المكاسب». وكان الرئيس الأمريكي عدد من إنجازاته، في سلسلة تغريدات متتالية الاثنين، خلال فترة رئاسته الحالية، معتبراً إياها من أنجح الفترات في تاريخ الولايات المتحدة.
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