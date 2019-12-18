«فيتش» تحذر من تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء: إن اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدّأ توترات التجارة، لكن خطر التصعيد مجدداً قائم.

وقالت فيتش: إن التوترات بين واشنطن وبكين، وبخاصة في مجالات مثل التكنولوجيا، ستشكل عقبة كبيرة أمام التسوية بشكل كامل للحرب التجارية.

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وقالت وكالة التصنيف: إنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب من 6% في 2020، مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7%، وذلك بعد اتفاق التجارة الأولي.

كان نمو الصين الاقتصادي قد تراجع إلى أدنى مستوى في ما يقرب من 30 عاماً عند 6% في الربع الثالث، إذ أثرت الحرب التجارية الضارية سلباً في إنتاج المصانع.

(رويترز)