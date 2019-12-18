شكرا لقرائتكم خبر عن "فولكس فاجن" تحذر المشاة بإنذار عالمي من إبداع "ليسلي ماندوكي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطبيقا للوائح الاتحاد الأوروبي والتي تنص على ضرورة أن تُصدر السيارات الكهربائية إنذارا صوتيا لتنبيه المشاة من أجل رفع مستوى السلامة والأمان في الحركة المرورية، أعلنت شركة "فولكس فاجن"الألمانية أنها تعاونت مع الموسيقار العالمي ليسلي ماندوكي، من أجل "إبداع" إنذار صوتي "يستشرف المستقبل"، ليعبر عن هوية السيارة الكهربائية، وفقا لموقع "سكاي نيوز".
وأعلنت الشركة الألمانية عن تزويد سيارتها الكهربائية ID.3 بنظام إنذار صوتي، وذلك تطبيقا للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، لافتة إلى أنها ستطلق السيارة الكهربائية الجديدة بالأسواق في منتصف 2020.
وأشارت "فولكس فاجن" إلى أن الإنذار الصوتي سيصدر حتى سرعة 30 كيلومتر في الساعة، وسيكون مسموعا خارج وداخل السيارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "فولكس فاجن" تحذر المشاة بإنذار عالمي من إبداع "ليسلي ماندوكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.