شكرا لقرائتكم خبر عن "فولكس فاجن" تحذر المشاة بإنذار عالمي من إبداع "ليسلي ماندوكي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطبيقا للوائح الاتحاد الأوروبي والتي تنص على ضرورة أن تُصدر السيارات الكهربائية إنذارا صوتيا لتنبيه المشاة من أجل رفع مستوى السلامة والأمان في الحركة المرورية، أعلنت شركة "فولكس فاجن"الألمانية أنها تعاونت مع الموسيقار العالمي ليسلي ماندوكي، من أجل "إبداع" إنذار صوتي "يستشرف المستقبل"، ليعبر عن هوية السيارة الكهربائية، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وأعلنت الشركة الألمانية عن تزويد سيارتها الكهربائية ID.3 بنظام إنذار صوتي، وذلك تطبيقا للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، لافتة إلى أنها ستطلق السيارة الكهربائية الجديدة بالأسواق في منتصف 2020.

وأشارت "فولكس فاجن" إلى أن الإنذار الصوتي سيصدر حتى سرعة 30 كيلومتر في الساعة، وسيكون مسموعا خارج وداخل السيارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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