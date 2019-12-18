اتحاد الغرف التجارية: مشاركة الرئيس فى منتدى الشباب رسالة طمأنة عالمية

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وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي شباب العالم الذي يقام تحت رعايته ويشارك فيه كبار القيادات والمسئولين، وصُناع القرار مع الشباب بمختلف ثقافتهم أمرًا مهمًا لتبادل الخبرات والرؤي حول الموضوعات التى تهم الرأى العام المحلى والإقليمى والعالمى، مشيرًا إلى حرص الرئيس علي المشاركة في المنصات الحوارية الشبابية العالمية، وتحويل توصياتها إلى تكليفات حكومية لتنفيذها بما يحقق التنمية المستدامة لبلدنا وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.
وقال "العربى" إن منتدي شباب العالم فى نسخته الثالثة الذي اختتم فعالياته أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، يؤكد على قدرات الشباب المصرى والمرأة المصرية فى توليهم المناصب المختلفة والإجادة بها، سواء حقائب وزارية أو نواب ومحافظين وغيرها من المناصب التى تستهدف خدمة بلدنا.
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن مشاركة الرئيس في منتدي شباب العالم رسالة مهمة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، ومستمرة فى دعمها للشباب باختلاف ثقافتهم وميولهم، بما يحقق الطفرة التقدمية المرجوة فى المرحلة القادمة.
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