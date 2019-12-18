شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي ريت" يُعلن انضمامه لـ "فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي المالية، اليوم الأربعاء، عن انضمام صندوق الأهلي ريت (1) لمؤشر (فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي).

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذا الانضمام للمؤشر والذي يختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية سيكون له أثر على الصندوق من خلال إمكانية استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وسبق أن أعلن الصندوق، خلال نوفمبر الماضي، عن قيامه بإجراء دراسة عن جدوى تطوير وتوسعة واجهة الأندلس مول، عبر إضافة مساحة خارجية لإنشاء منطقةٍ مفتوحة للمطاعم والمقاهي ومبنى مواقف سعيًا لتعزيز مستوى خدمات المركز التجاري.

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يُذكر أن الصندوق استحوذ، في أكتوبر الماضي، على مركز مكتبي تجاري في مدينة الرياض مقابل مبلغ قدره 250 مليون ريال سعودي لغرض تأجيره، علماً بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقار ستكون قبل نهاية العام 2019.

وأكمل الصندوق، في أغسطس الماضي، عملية شراء ونقل ملكية برج مكتبي في مدينة جدة، مكون من ثمانية عشر طابقاً، بمساحة قابلة للتأجير تبلغ 29,921 متر مربع، بمبلغ 255 مليون ريال سعودي وتم تمويل الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق، علماً بأن العقار مؤجر بالكامل على البائع كمستأجر رئيسي لمدة 5 سنوات بصافي إيجار يبلغ 23.1 مليون ريال، وبعائد يُعادل 9%.

وكان الصندوق قد حقق صافي دخل بلغ 48.443 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر المُنتهية في 30 سبتمبر 2019، مُحققاً إجمالي دخل بلغ 61 مليون ريال.