شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم محققة المزيد من المستويات القياسية التاريخية، وذلك على الرغم من ترقب حذر في الأسواق لجلسة تصويت هامة بمجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية.



ويستعد الديمقراطيون للتصويت في مجلس النواب بقيادة "نانسي بيلوسي" للتصويت على لائحة اتهامات ربما تقود لعزل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من منصبه.

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هذا، وعلق الرئيس "ترامب" على حسابه بموقع "تويتر" قبل جلسة التصويت بالتأكيد على أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق.



وكشفت استطلاعات رأي حديثة في الأوساط الأمريكية عن أن هناك انقسام بين المواطنين بشأن عزل "ترامب" أو بقاءه، لكن غالبيتهم راضين عن الأداء الاقتصادي لإدارته.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 28289 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بثلاث نقاط إلى 8827 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3195 نقطة.