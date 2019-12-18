شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أشهر قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبعد ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 13:15بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.34$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.52$، وسجل أعلى مستوي عند 60.69$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 61.04$ للبرميل.

تحققت تلك المكاسب الأخيرة ،بفضل الصفقة التجارية التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين الولايات المتحدة والصين ،والتي بموجبها سوف يمضي أكبر اقتصادين مستهلكين للطاقة فى العالم فى طريق إنهاء الحرب التجارية الشراسة ،التي أضرت كثيرا بمستويات الطلب العالمي على النفط.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 كانون الأول/ديسمبر،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 451.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.8 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.