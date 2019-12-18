شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يجني أرباحه – تحليل – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول أيضاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -6.05 نقطة ليستقر عند سعر 1355.12، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط يمل.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 1,335.39، ليستهدف مستوى المقاومة 1,395.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه