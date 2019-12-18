شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.20 نقطة ليستقر عند سعر 36.31 دولار، ليصل السهم بهذا الارتفاع لملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وجاء ذلك بالتزامن مع إعادة اختبار مستوى المقاومة المهم 36.22، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 30.55 إلى 41.87).

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 36.22، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 34.88 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه