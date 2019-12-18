شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جنرال إليكتريك (GE) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.28، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بلغت نسبته -0.63% بما يعادل -0.07 نقطة ليستقر عند سعر 11.10 دولار، وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 10.78، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 11.80.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال إليكتريك لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 18-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.