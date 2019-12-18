شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جنرال إليكتريك (GE) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.28، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بلغت نسبته -0.63% بما يعادل -0.07 نقطة ليستقر عند سعر 11.10 دولار، وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 10.78، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 11.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه