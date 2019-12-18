فيس بوك يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل – 18-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد بصعوبة سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، بعدما سجل خلال تلك الجلسة أدنى سعر له عند 196.13، ليرتد منه ارتفاعاً وينقذ نفسه من الخسائر، مغلقاً على ارتفاع بلغت نسبته 0.24% بما يعادل 0.47 نقطة، وليستقر عند سعر 198.39 دولار، وسط محاولاته باستعادة تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد بالمدى البعيد، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 205.25، طيلة ثبات الدعم 195.05.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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