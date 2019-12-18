شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل – 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم فورد (F) على عدم تغيير في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت ببعض التذبذب، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وفي نفس الوقت يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه بهذا الإغلاق يؤكد على اختراق مستوى المقاومة المهم 9.32، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.32، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 9.77.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد