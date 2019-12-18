شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الاستثمارات "يطلق شركة "جدا" برأسمال 4 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق " جدا " ، شركة صندوق الصناديق، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة التي تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والمُلْكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.

وتعدّ " جدا " الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسعى إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الإستدامة المالية ودعم أولويات المملكة فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تحقق "جدا " ، والذي يبلغ رأسمالها 4 مليارات ريال سعودي، نتائجاً اقتصادية مهمة وآثاراً ملموسة تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.