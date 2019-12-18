شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الاحصاءات الأوروبى: معدل تضخم منطقة اليورو تسارع فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إن معدل التضخم تسارع فى منطقة اليورو فى نوفمبر، مؤكدا تقديراته السابقة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع.

وزاد التضخم فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة زادت 1% على أساس سنوي، ليرتفع من 0.7 % فى أكتوبر، بما يتماشى مع تقديرات يوروستات الأولية التى نُشرت فى 29 نوفمبر.

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ويأتى التسارع فى الوقت الذى قفزت فيه أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 1.8 % فى نوفمبر من 0.7 % فى أكتوبر، بينما تراجعت أسعار الطاقة 3.2 %، دون تغيير تقريبا عن الشهر السابق.

لكن مؤشرا للتضخم يستثنى أسعار المكونات الأكثر تقلبا مثل الطاقة والأغذية غير المصنعة والذى يراقبه البنك المركزى الأوروبى عن كثب عُدل إلى 1.4 % من 1.5 % فى التقديرات السابقة.

وانخفض مؤشر للتضخم يستثنى أسعار الطاقة والأغذية والخمور والتبغ ويركز عليه الكثير من الاقتصاديين إلى 1.4% فى نوفمبر من 1.5% فى التقديرات السابقة.