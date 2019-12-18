شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: صندوق الثروة السيادية السعودى يطلق شركة صندوق الصناديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودى، صندوق الثروة السيادية للمملكة، اليوم الأربعاء إنه أطلق شركة صندوق الصناديق برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار). تهدف شركة (جدا)، التى تم الإعلان عنها لأول مرة فى 2017، إلى دعم منشآت صغيرة ومتوسطة عبر الاستثمار فى "صناديق رأس المال الجرىء والملكية الخاصة". وقال صندوق الاستثمارات العامة فى 2017 إنه يتوقع أن توفر الاستثمارات 2600 وظيفة وتسهم بمبلغ 400 مليون ريال فى الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية 2020. وذكر أن من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 58 ألف وظيفة وإلى مساهمة قدرها 8.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2027.

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