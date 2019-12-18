شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 13765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 16286 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5131 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1393 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.
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