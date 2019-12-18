الاقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 13765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 16286 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5131 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1393 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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