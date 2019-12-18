شكرا لقرائتكم خبر عن سنتامين للتعدين تقول: إنديفور ترفض تقاسم معلومات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سنتامين المدرجة في لندن اليوم الأربعاء، إن إنديفور للتعدين لن تتقاسم معلومات مهمة لتقدير قيمتها لحين الموافقة على تمديد موعد نهائي للتقدم بعرض إلى سنتامين.

وبموجب قانون الاستحواذ في إنجلترا، أمام إنديفور الكندية حتى نهاية ديسمبر للتقدم بعرض ثابت لأصول سنتامين.