شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات السعودية النفطية إلى 7.06 مليون ب/ى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات رسمية اليوم الأربعاء بأن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت فى أكتوبر إلى 7.06 مليون برميل يوميا من 6.67 مليون برميل يوميا فى سبتمبر.
أرقام التصدير الشهرية تقدمها السعودية وأعضاء آخرون فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودى) التى تنشرها على موقعها الإلكترونى.
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