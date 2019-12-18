طارق الخولى: حماية وأمن المعلومات أمن قومى للاقتصاد المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طارق الخولى، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية، بضرورة وجود تشريع مصري ناجع كفيل بتجريم الجرائم الاليكترونية، وقال إن البنوك هي عصب الاقتصاد المصري، وأمن وسرية المعلومات البنكية والعملاء مسألة أمن قومي، لافتا إلى أن البنوك تتعرض لمخاطر من بينها سرقة البيانات الخاصة بالعملاء وهي تعتبر من مخاطر السمعة لدى البنوك.
ودعا الخولي، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول الأمن السيبراني اليوم الأربعاء، إلى نشر الوعي بين الموظفين العاملين في المؤسسات من أجل التعرف على وسائل التعامل مع محاولات الاختراق الإليكتروني، وأوضح أن البنك المركزي تنبه إلى أهمية أمن وسرية المعلومات والحفاظ عليها منذ عام 2015 عندما أسس إدارة مخاطر لمواجهة الهجمات الإليكترونية.
وأضاف حسام صالح، أن قطاع التجزئة سيشهد تحولات كثيرة في الفترة القمبلة خاصة على مستوي قطاع التجزئة، فمن المتوقع أن تشهد المتاجر مستقبلا وجود المرآة الذكية، والتي يمكنها أن تتعرف على المواصفات الجسدية للفرد وإظهار الملابس التي تلائم قياسه، وإرسال الملابس إلى المنزل قبل وصولك.
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