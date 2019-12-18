خليك دبابة .. خليك منصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة المنصور للسيارات أحدث إصدار من سيارتها الأكثر مبيعا في السوق المصري " شيفرولية الدبابة " مزودة بكماليات جديدة لتحقق المعادلة الصعبة " إعتمادية + رفاهية " .

وجاء الإصدار الجديد من " شيفرولية الدبابة " مزودا بـ كاميرا خلفية للمساعدة على الركن وشاشة تعمل باللمس و بلوتوث ، ما يجعل من " الدبابة " إعتمادية ورفاهية معا في مكان واحد.

" شيفرولية الدبابة " راعيا للقطاعات المنتجة

وفي إطار دعمها للقطاعات المنتجة قامت شركة المنصور للسيارات ، وكيل سيارات " شيفرولية " في مصر برعاية معرض أجرو أليكس الدولي الثالث للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والإستزراع السمكي والرعاية البيطرية ، والذي أقيم خلال ديسمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية .

وتأتي هذه الرعاية لتعبر عن مدى إهتمام المنصور للسيارات بهذه القطاعات الإنتاجية التي تساهم بشكل طبير وفعال في الإقتصاد الوطني .

وعرضت المنصور للسيارات سيارتها البيك أب الشهيرة شيفرولية جامبو وشيفرولية الدبابة والتي تتصدر قوائم مبيعات هذه الفئة منذ عدة سنوات لما لها من جودة ومتانة وإعتمادية يجعلها الإختيار الاول لأصحاب الأعمال وراغبي الحصول على سيارة تتحمل خدمة شاقة .

أكبر شبكة مراكز خدمة في مصر

وتحقيقا لسياسة الإنتشار التي تتبعها شركة المنصور للسيارات فإنها تقدم خدمات الصيانة عبر 36 مركز خدمة موزعين على المحافظات المختلفة ، ما يجعلها أكبر شبكة مراكز خدمة لسيارات " النقل " في مصر .

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ليست مراكز الخدمة فقط هي ما تعتمد عليه " المنصور للسيارات " ، ولكنها تمتلك أيضا أفضل كوادر مدربة لتقديم خدمات ما بعد البيع لكي يحصل عملاء " شيفرولية الدبابة " على خدمات ما بعد البيع تجعلهم في المقدمة .

قسط " دبابتك " مع المنصور

تقدم المنصور للسيارات أفضل برامج التقسيط لـ " شيفرولية الدبابة " ، وتتميز البرامج التمويلية بأنها أقل فائدة مع أطول فترة سداد تصل لـ 5 سنوات ، وأول قسط بعد 3 شهور ، وبذلك فإن " الدبابة " أصبحت في المتناول .

إشتري " الدبابة " وقسط الصيانة بدون فوائد

لم تعد مصروفات الصيانة عبئا على ملاك " شيفرولية الدبابة " فقد وضعت " المنصور للسيارات نظاما لتسهيل إجراء الصيانة بالتقسيط على 6 شهور بدون فوائد لحاملي بطاقات فيزا البنك الاهلي المصري .

خليك دبابة .. خليك منصور

دلوقتي تقدر تنضم لملاك أقوى سيارة في مصر وأكثرها إعتمادية ، فمبجرد شرائك للسيارة " شيفرولية " الدبابة كاش أو تقسيط أصبحت تتمتع بكافة المميزات التي تمنحها المنصور لعملائها ، سيارة قوية + شبكة مراكز خدمة + عروض وتخفيضات ع الصيانة طوال العام