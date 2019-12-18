شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفعا هامشيا بفعل مخاوف بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لكن يظل الارتفاع هامشيا مع استمرار حذر المستثمرين ،بعد تجدد مخاوف الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست".

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع لحاجز الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 418.53 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لكن يظل الارتفاع محدودا حتى الآن ، مع تباين أداء معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا.

تصدر قطاع الطاقة ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.5% ، بفضل ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي ،وفى حين انخفض قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.4% متصدرا قائمة القطاعات التي تقدما أداء سلبيا.

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بمنع تمديد المحادثات التجارية مع أوروبا لما بعد عام 2020 ،الأمر الذي جدد مخاوف انفصال المملكة المتحدة الفوضوي عن الاتحاد الأوروبي.

استخدام جونسون يوم الثلاثاء الأغلبية البرلمانية التي فاز بها حديثا لتحديد موعد نهائي صعب للفترة الانتقالية تنتهي فى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وتبدأ تلك الفترة فى الأول من شباط/فبراير المقبل ، يكثف خلال تلك الفترة فقط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأقل من 0.1% ،فى سادس مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,198.22 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.25 % مخالف الاتجاه السائد فى أوروبا ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.1%.