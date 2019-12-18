شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد قليلا عن ذروة 3 أشهر بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ،لتبتعد قليلا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد ارتفاع المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ،بحسب بيانات أولية إصدارها معهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.34$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.52$، وسجل أعلى مستوي عند 60.62$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 65.58$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.86$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.88$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 61.04$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ،وسجلت مستوي 66.22$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

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تحققت تلك المكاسب الأخيرة ،بفضل الصفقة التجارية التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين الولايات المتحدة والصين ،والتي بموجبها سوف يمضي أكبر اقتصادين مستهلكين للطاقة فى العالم فى طريق إنهاء الحرب التجارية الشراسة ،التي أضرت كثيرا بمستويات الطلب العالمي على النفط.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 كانون الأول/ديسمبر،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 451.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.