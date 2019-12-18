شكرا لقرائتكم خبر عن معهد: تحسن فى ثقة الشركات الألمانية يشير لنمو فى الربع الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع فى ديسمبر لتبلغ أعلى مستوى فى ستة أشهر فى مسح نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد فى أوروبا اكتسب قوة دفع فى الربع الأخير من العام بالرغم من أزمة مستمرة فى قطاع الصناعات التحويلية.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.3 فى ديسمبر من مستوى معدل بالرفع بلغ 95.1 فى نوفمبر، وقراءة ديسمبر هى الأعلى منذ يونيو وتفوق متوسط توقعات رويترز البالغ 95.5.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد فى بيان "يخطو الاقتصاد الألمانى نحو العام الجديد بخطوات أكثر ثقة، مضيفا أن تقييم الشركات لأوضاع أنشطة الأعمال الحالية تحسن، وتحسنت كذلك توقعاتهم للأشهر الستة المقبلة.

وقال كلاوس فولراب الخبير الاقتصادى لدى إيفو إن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الألمانى نما 0.2% فى الربع الأخير من العام. لكنه أضاف أن القطاع الصناعى لا يزال فى حالة ركود وسيتعافى بوتيرة بطيئة فحسب.