شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم.. والكيلو بـ18 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 18-20 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-25 جنيها للكيلو حسب المنطقة .
وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى30 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37 جنيها.
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