شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للنقل: 6 مليارات جنيه إيرادات شركات الحاويات التابعة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حلمى لـ"الخليج 365"، أن نسبة نمو الإيرادات زادت بنحو 4.5%، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.
وأوضح اللواء صلاح الدين حلمى، أن صافى أرباح الشركات الثلاثة بلغ نحو 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أن جملة الاستثمارات المنفذة بلغت 768 مليون جنيه، حيث تم إجراء عمليات إحلال وتجديد الأوناش والجرارات وتدعيم وتعميق الأرصفة .
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