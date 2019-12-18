شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار المستهلكين فى بريطانيا عند أدنى مستوى منذ 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعا بنسبة 1.5% ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.4%، طبقا للقراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.5% ، والتي تعد أدنى قراءة منذ كانون الأول/ديسمبر 2016.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.7% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.7%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.