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شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن تظل تلك المحاولات محدودة حتى الآن ، فى ظل ضعف مستويات الطلب من مستثمري المؤسسات ،وعدم رغبة مستثمري التجزئة فى المخاطرة قبل موسم عطلات رأس السنة الجديدة.
فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 98$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 6,717$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 6,619$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 6,580$.
فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 3.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 6,550$ لكل وحدة بتكوين ، مع استمرار عمليات بيع أكبر عملة مشفرة فى العالم ، بعد التخلي عن مستويات 7,000$.
زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 180 مليار$ ، مع انتعاش أسعار البتكوين ومعظم العملات الكبرى الأخرى.
وانخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بالأمس إلى 176 مليار$ ،والذي يعد أدنى إجمالي منذ أيار/مايو الماضي ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق الأصول الرقمية فى الوقت الحالي.
العامل الأكثر تأثيرا فى هبوط أسعار البتكوين خلال الفترة الأخيرة ، هو ضعف مستويات الطلب من مستثمري المؤسسات ، بالرغم من تركيز معظم الشركات الكبرى على جذب تلك الفئة من المستثمرين ،من خلال تقديم مختلف منتجات تداول الأصول الرقمية.
أطلقت الكثير من الشركات منتجات التشفير المختلفة للمستثمرين المحترفين ، غير إنه يبدو حتى الآن أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يثقون فى مستقبل البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
والعامل الأكثر تأثيرا خلال الأسبوع الحالي ،وهو عدم رغبة مستثمري التجزئة فى المخاطرة قبل موسم عطلات رأس السنة الجديدة.
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