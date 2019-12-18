شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تصنف ملاذ للتأمين مع نظرة مسقبلية مستقرة وتشرح العوامل المؤثرة على التصنيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتصنيف القوة المالية للتأمين لدى شركة ملاذ للتأمين التعاوني عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يعكس تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) عند الفئة Baa2 لشركة ملاذ للتأمين مكانتها السوقية وعلامتها التجارية الجيدة حيث تحتل المرتبة الحادية عشرة في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، وتبلغ حصتها السوقية 2.1% من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2018.

كما يعكس التصنيف قوة وجودة الأصول المدفوعة باستراتيجية استثمارية متحفظة مع نسبة منخفضة للأصول عالية المخاطر حيث تبلغ 7.7% من حقوق المساهمين المدمجة (حقوق المساهمين وحاملي وثائق التأمين) في نهاية العام 2018.

كذلك يشير التصنيف إلى مستوى كفاية رأس المال الجيد مع رافعة اكتتاب إجمالية بلغت 2.3 مرة في نهاية 2018.

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وذكرت وكالة التصنيف أنه وبالرغم من ذلك، فإن نقاط القوة هذه مقيدة جزئيا بزيادة التنافسية في سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في السعودية.

وأكدت موديز على أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعاتها بأن تُحسن "ملاذ" ربحيتها وتُنمي أعمالها من خلال ضبط عملية الاكتتاب وبالتالي تتمكن من زيادة كفاية رأس المال.

كذلك أعلنت موديز عند عدد من العوامل قد تؤدي إلى رفع أو خفض تصنيفها لشركة ملاذ للتأمين، وذكرت أن من العوامل التي قد تدفعها لرفع تصنيفها التوسع بالربحية لتحتل أحد المراكز العشرة الأولى بين شركات التأمين بالسعودية، وتحسن كفاية رأس المال، والتنوع في منتجاتها.

في المقابل من الممكن أن تخفض الوكالة تصنيفها في حالة خشرت الشركة حصتها السوقية بالمملكة، أو انخفاض جدوة أصولها، وضعف مستويات كفاية رأس المالي، وانخفاض الربحية بشكل كبير، والانخفاض في كفاية الاحتياطي، وفي حال اقترضت الشركة بشكل كبير وزيادة رافعتها المالية إلى أكثر من 15%.

وكانت ملاذ قد وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج البناء المستدام مع الشركة الوطنية لخدمات الإسكان التابعه لوزارة الإسكان لتطوير وتنفيذ وتسويق منتج تأمين ضمان البناء ويشمل تفعيل خدمات الفحص الفني لملاك الوحدات السكنية.