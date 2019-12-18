شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت بسلبية طفيفة منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 64.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق 65.40 لتأكيد الاندفاع نحو 68.95 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد