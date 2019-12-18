شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقترب سعر النفط من اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة، يرافقه تخلّص مؤشر ستوكاستيك من العزم الإيجابي والوصول إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تمتد أهدافه إلى 62.30 بعد تجاوز مستوى 60.90، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 59.95 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.05 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد