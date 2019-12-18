شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة ولا يزال دونه، ليبقى الضغط التصحيحي الهابط مرجحاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3150، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.2920.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط