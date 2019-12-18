شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع الدعم المذكور ليحمي التداولات داخل القناة الصاعدة.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 1.1108، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1180 وتمتد إلى 1.1280 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد