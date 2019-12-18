شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 662 جنيها للجرام، مع تحرك ملحوظ لسعر أوقية الذهب مرتفعة 4 دولارات، لكنه لم يؤثر على الأسعار في السوق المصرى حتي الآن.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 662 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام.

Advertisements

الجنيه الذهب 5296 جنيها.

أوقية الذهب 1479 دولارا.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.