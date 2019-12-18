شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تنفيذ 5 أسواق تجارية لتوفير الخدمات لمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، انه تم البدء في تنفيذ 5 أسواق تجارية بمشروع الإسكان الاجتماعي بامتداد التوسعات الشمالية بالمدينة، وتتمثل في تنفيذ سوقين تجاريين بمنطقة 2000 قطعة، وسوق تجارية بمنطقة (276م)، وسوقين تجاريين بمنطقة (209م).

وقال المهندس شريف الشربيني: تم تصميم الأسواق التجارية بشكل منظم، حيث تشمل كل سوق على نموذج 8 محال، وجارٍ العمل بمواقع الأسواق، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية ومنها( صيدلية - محال خضراوات وفاكهة – مكتبة – وغير ذلك).

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وأضاف رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار سعى الجهاز لتوفير الخدمات المختلفة في أنحاء المدينة كافة، خاصة في المناطق السكنية الحديثة، والتي تحتاج لوجود الخدمات فى إطار الارتقاء بمستوى هذه المناطق.