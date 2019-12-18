الإسكان: بدء تنفيذ 5 أسواق تجارية لتوفير الخدمات لمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر

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وقال المهندس شريف الشربيني: تم تصميم الأسواق التجارية بشكل منظم، حيث تشمل كل سوق على نموذج 8 محال، وجارٍ العمل بمواقع الأسواق، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية ومنها( صيدلية - محال خضراوات وفاكهة – مكتبة – وغير ذلك).
وأضاف رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار سعى الجهاز لتوفير الخدمات المختلفة في أنحاء المدينة كافة، خاصة في المناطق السكنية الحديثة، والتي تحتاج لوجود الخدمات فى إطار الارتقاء بمستوى هذه المناطق.
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