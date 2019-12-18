شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور، رافقه خلال جولته، المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، وعدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، والذي يتم به تنفيذ 34 عمارة، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع دار مصر للإسكان المتوسط (المرحلة الثانية)، ومشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة، وأعمال تطوير المحور الغربي للمدينة، مشيراً خلال جولته بالمدينة، إلى أن ذلك يأتي تأكيداً علي حرص هيئة المجتمعات العمرانية على تقديم الدعم اللازم والمتابعة الدورية لمواقع العمل، ولتحفيز الشركات المنفذة علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية.

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ومن جانبه صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه يجري تنفيذ عدد 126 عمارة، لأهالي المناطق غير الآمنة بحي السلام، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي 55%، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع.

وأضاف المهندس أحمد عمران أنه تم خلال الجولة، التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بقطعة 33 بالإسكان العائلي (1، 2)، ومدرسة للتعليم الأساسي بقطعة 2 بلوك 28044 بمركز الحي الثالث، ومستشفى عام بين الحي الثالث والحي الثامن، وقسم شرطة بالحي التاسع، ومركز شباب بالحي الثالث، وسوق اليوم الواحد بمركز الحي الأول، ومنفذ لبيع منتجات المصانع بقطعة 1 بلوك 12020، ومركزين تجاريين (نموذج 8 محال) بمركز الحي الثاني، وموقف الأتوبيس الإقليمي بالترفيهية.