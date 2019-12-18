شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وتراجع سهم أرامكو والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 79.3 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 114 شركة، فيما تراجعت 31 شركة.
وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.55%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.41%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاعى النقل والسلع الرأسمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.57%.
وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.91%، ثم جدوى ريت السعودية نسبة 9.91%، ثم وقت اللياقة بنسبة 6.28%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.99% ثم ريدان بنسبة 1.10%، ثم مجموعة صافولا بنسبة 1.10%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وتراجع سهم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.