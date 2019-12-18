شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتذبذب ضمن النطاق الصاعد – تحليل -18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر النحاس أي مستوى إيجابي جديد حتى تداولات هذا الصباح متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض, لذلك يجب التنويه إلى أهمية ثبات الدعم المستقر عند 2.7000 ليؤكد بدوره الاستمرارية الإيجابية والتي تتطلب من السعر تجاوز مستوى 2.8380 ليفتح ذلك الباب أمامه للوصول نحو 2.9200 خلال الفترة القادمة.
ما يجب التنويه له, أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للضغوط السلبية قد يجبر السعر على تشكل تداولات تصحيحية هابطة ليتسلل بذلك دون مستوى 2.7580 وليزيد من فرص اختبار الدعم الرئيسي المذكور سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7580 و 2.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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