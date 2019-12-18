شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بطيء– تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين تحت تأثير التداولات البطيئة بالرغم من توفر عوامل عديدة لتأييد الاستمرارية الإيجابية, فثبات الدعم المستقر عند 915.00 بالإضافة لتذبذب المتوسط المتحرك 55 دونه يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد.
لذلك, سنبقى بانتظار تشكيل السعر لاندفاع صاعد جديد ليتجاوز بذلك الهدف الأولي والمستقر عند 955.00 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل أهداف إيجابية جديدة بدأ من 1025.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 955.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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