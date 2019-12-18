شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتكبد خسائر كبيرة-تحليل - 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج لثبات مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 143.60 لنلاحظ تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة متكبدا بذلك العديد من الخسائر نظرا لوصوله نحو 143.07, نشير هنا إلى أن استمرار تذبذب السعر دون مستوى 143.80 فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف الهجوم السلبي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 142.30 وصولا نحو 141.00 خلال الفترة القادمة.

كذلك نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يدعم سيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لعزم سلبي جديد وليزيد من فرص انجذاب السعر نحو المحطات السلبية المذكورة سابقا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.80 و 142.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط