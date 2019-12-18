الباوند مقابل الين يتكبد خسائر كبيرة-تحليل - 18-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج لثبات مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 143.60 لنلاحظ تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة متكبدا بذلك العديد من الخسائر نظرا لوصوله نحو 143.07, نشير هنا إلى أن استمرار تذبذب السعر دون مستوى 143.80 فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف الهجوم السلبي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 142.30 وصولا نحو 141.00 خلال الفترة القادمة.
كذلك نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يدعم سيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لعزم سلبي جديد وليزيد من فرص انجذاب السعر نحو المحطات السلبية المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.80 و 142.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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